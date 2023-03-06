53-річна Дженніфер Лопес у спідньому приголомшила стрункою фігурою

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес неабияк розбурхала уяву підписнків, знявшись у спідній білизні.

Виконавиця прорекламувала нову колекцію італійського бренду Intimissimi. Задля цього артистка знялася у спідньому вбранні. Дженніфер обрала рожеву білизну з мереживом та шовковий халатик того ж кольору.

Позувала Лопес перед камерою на плетеному кріслі, а також на ліжку. Зокрема, на фото можна було помітити, що в 53-річної співачки неабияк струнка фігура.

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"Я не можу дочекатися, коли ви побачите нову колекцію", - зазначила Джей Ло.

У коментарях підписники Дженніфер були просто приголомшені. Користувачі засипали знаменитість компліментами: "як нам встояти перед твоєю красою? Як це можливо? Королева", "дивовижне тіло і красива молода леді", "ти маєш неймовірно стильний вигляд у рожевому і маєш неймовірно ідеальні ноги".

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