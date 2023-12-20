65-річна Мадонна провела два дні в комі: "Думала, що не виживу"

Це сталося наприкінці червня, коли артистка в тяжкому стані потрапила до лікарні.

Американська попспівачка Мадонна приголомшила новиною, що два дні провела в комі.

Це сталося влітку, коли знаменитість знепритомніла та в тяжкому стані потрапила до лікарні. Мадонна зізналась, що тоді прощалася з життям. Ба більше, навіть лікарі не давали втішних прогнозів.

"Я думала, що не виживу, і мої лікарі – теж", - поділилася артистка, пише CNN.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Окрім того, виконавиця подякувала людям, які врятували їй життя, особливо жінці, яка знайшла її непритомною та відвезла до лікарні. Як говорить 65-річна Мадонна, вона цього всього взагалі не пам'ятає, адже отямилася лише у відділенні інтенсивної терапії.

"Є одна дуже важлива жінка, яка привезла мене до лікарні. Я навіть не пам'ятаю цього. Я знепритомніла на підлозі ванної кімнати, а прокинулася у реанімації", - зізналась співачка.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Зазначимо, Мадонна наприкінці червня потрапила до лікарні. Тоді знаменитість знепритомніла, тож її екстрено госпіталізували. Менеджер зірки повідомляв, що причиною цього стала бактеріальна інфекція. Однак довкола госпіталізації Мадонни ходило чимало пліток. Одні були впевнені, що у знаменитості стався сепсис через пластичну операцію, а інші – що в співачки було передозування.

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