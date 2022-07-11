Де чоловік Полякової: невдала спроба виїзду за кордон та тероборона

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України життя кожної української сім’ї змінилося, зокрема це стосується й артистів.

Так, українська співачка Оля Полякова розповіла, як війна розлучила їх з чоловіком.

До слова, 24 лютого, коли Росія почала обстрілювати міста України, виконавиця зрозуміла, що треба їхати за кордон, адже вдома надто небезпечно. Але Оля переживала не за себе, а за дітей.

Тож до кордону Олю з доньками привіз чоловік. Полякова дуже переймалася, що вона одна з дітьми не впорається в іншій країні, тож подумала забрати з собою чоловіка. Так як Вадим військовозобов'язаний, то Оля вирішила скористатися своєю популярністю, аби домовитися з прикордонниками. Та працівники не піддалися на вмовляння співачки. Натомість порадили їй попрощатися та їхати далі без чоловіка.

Оля Полякова з чоловіком / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Та, як виявилося, Вадим не знав про наміри зіркової дружини, адже сам і не планував їхати за кордон. Чоловік Полякової твердо вирішив, що залишиться в Україні. Ба більше, він пішов служити до тероборони, аби захистити країну від російських окупантів.

До слова, Оля зізнається, що війна в Україні навіть зробила їхню сім'ю міцнішою. Якщо раніше з чоловіком вони часто сварилися навіть без причини, то нині ж у їхніх стосунках панує злагода. Полякова розповіла, що до початку повномасштабної війни постійно була чимось незадоволена та мала якісь претензії до коханого. Нині ж цього всього немає. Вони стали більше цінувати одне одного.

Оля Полякова з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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