Діма Жук прокоментував чутки про роман з Тіною Кароль

Український хореограф, відомий роботою над шоу "Танці з зірками" Діма Жук прокоментував чутки про роман зі співачкою Тіною Кароль.

Так, артист танцює в балеті зірки, а нещодавно виконавиця стала його продюсувати як співака в рамках "Молодої крові".

Подейкували, що між Дмитром та Тіною дещо більше, ніж просто творчі стосунки. Втім, у програмі ЖВЛ танцівник спростував це.

"Вона мій бос, реально. Лише творчість. І крапка", – відповів Жук.

А на запитання журналістки Каті Король, чи немає кохання, сказав: "Я не знаю, про що ви. Тіна для мене як ментор, вона мені допомагає, підштовхує туди, куди потрібно".

Нагадаємо, Надя Дорофєєва вперше розповіла в інтерв'ю про свого коханого, ресторатора Михайла Кацуріна. Зірка поділилася про зустріч з обранцем після повернення до України.

Читайте також: