Дима Жук прокомментировал слухи о романе с Тиной Кароль

Украинский хореограф, известный работой над шоу "Танцы со звездами" Дима Жук, прокомментировал слухи о романе с певицей Тиной Кароль.

Так, артист танцует в балете звезды, а недавно исполнительница стала его продюсировать как певца в рамках "Молодой крови".

Поговаривали, что между Дмитрием и Тиной нечто больше, чем творческие отношения. Впрочем, в программе ЖВЛ танцовщик опроверг это.

"Она мой босс, реально. Только творчество. И точка", – ответил Жук.

А на вопрос журналистки Кати Король, нет ли любви, сказал: "Я не знаю, о чем вы. Тина для меня как ментор, она мне помогает, подталкивает туда, куда нужно".

Напомним, Надя Дорофеева впервые рассказала в интервью о своем любимом, рестораторе Михаиле Кацурине. Звезда поделилась о встрече с избранником после возвращения в Украину.

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