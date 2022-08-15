Дима Жук прокомментировал слухи о романе с Тиной Кароль

Украинский хореограф, известный работой над шоу "Танцы со звездами" Дима Жук, прокомментировал слухи о романе с певицей Тиной Кароль.
Так, артист танцует в балете звезды, а недавно исполнительница стала его продюсировать как певца в рамках "Молодой крови".
Поговаривали, что между Дмитрием и Тиной нечто больше, чем творческие отношения. Впрочем, в программе ЖВЛ танцовщик опроверг это.
"Она мой босс, реально. Только творчество. И точка", – ответил Жук.
А на вопрос журналистки Кати Король, нет ли любви, сказал: "Я не знаю, о чем вы. Тина для меня как ментор, она мне помогает, подталкивает туда, куда нужно".
Напомним, Надя Дорофеева впервые рассказала в интервью о своем любимом, рестораторе Михаиле Кацурине. Звезда поделилась о встрече с избранником после возвращения в Украину.
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