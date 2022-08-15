Владимир Зеленский заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский провел первые в истории отношений переговоры с президентом Нигера Мохамедом Базумом о двустороннем сотрудничестве, участии в международных проектах и снабжении Украиной зерна.
Об этом глава государства сообщил в Twitter.
"Провел первые в истории отношений переговоры с президентом Нигера Мохамедом Базумом. Поблагодарил за поддержку Украины в ООН, договорились о развитии двустороннего сотрудничества и координации участия в международных проектах. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной безопасности", — говорится в сообщении.
Напомним, Зеленский уволил руководителей СБУ в трех областях и столице.
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