Владимир Зеленский заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский провел первые в истории отношений переговоры с президентом Нигера Мохамедом Базумом о двустороннем сотрудничестве, участии в международных проектах и снабжении Украиной зерна.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Провел первые в истории отношений переговоры с президентом Нигера Мохамедом Базумом. Поблагодарил за поддержку Украины в ООН, договорились о развитии двустороннего сотрудничества и координации участия в международных проектах. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной безопасности", — говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский уволил руководителей СБУ в трех областях и столице.

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