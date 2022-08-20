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Джамала приголомшила кадрами з Києва після свого повернення до України

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Джамала приголомшила кадрами з Києва після свого повернення до України

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала повернулася додому і зробила фото з гучним гаслом у центрі столиці.

За півроку після постійних переїздів Джамала нарешті приїхала до рідної України. Кадрами зі своєї довгоочікуваної подорожі виконавиця поділилася в Instagram.

"Чи знайомо вам відчуття, коли ти просинаєшся одного дня і розумієш, що ти просто не можеш дихати і жити без дому? Приблизно так минули мої півроку", - поділилася Джамала.

Одразу ж після свого повернення на батьківщину співачка зробила фото у центрі столиці. На фоні спаленої техніки окупантів у центрі Києва Джамала нагадала про трагедію бійців з "Азовсталі".

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

У коментарях під світлиною фолловери співачки були вражені її неочікуваним поверненням та подякували за те, що Джамала не забуває про героїв полку "Азов".

  • Джамала, ви янгол миру
  • Вітаємо вдома
  • Джа, ти неймовірна людина!
Джамала / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Як відомо, зараз переможниця "Євробачення-2016" Джамала вимушена жити одразу не декілька країн. На початку повномасштабної війни в Україні Джамала зі своїми синами виїхала до Туреччини, а згодом почала давати благодійні концерти по всій земній кулі. Крім того, українська співачка стала учасницею польської версії шоу "Танці з зірками" і проводить багато часу на тренуваннях у Варшаві.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1620
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