Джамала приголомшила кадрами з Києва після свого повернення до України

Українська співачка Джамала повернулася додому і зробила фото з гучним гаслом у центрі столиці.
За півроку після постійних переїздів Джамала нарешті приїхала до рідної України. Кадрами зі своєї довгоочікуваної подорожі виконавиця поділилася в Instagram.
"Чи знайомо вам відчуття, коли ти просинаєшся одного дня і розумієш, що ти просто не можеш дихати і жити без дому? Приблизно так минули мої півроку", - поділилася Джамала.
Одразу ж після свого повернення на батьківщину співачка зробила фото у центрі столиці. На фоні спаленої техніки окупантів у центрі Києва Джамала нагадала про трагедію бійців з "Азовсталі".
У коментарях під світлиною фолловери співачки були вражені її неочікуваним поверненням та подякували за те, що Джамала не забуває про героїв полку "Азов".
- Джамала, ви янгол миру
- Вітаємо вдома
- Джа, ти неймовірна людина!
Як відомо, зараз переможниця "Євробачення-2016" Джамала вимушена жити одразу не декілька країн. На початку повномасштабної війни в Україні Джамала зі своїми синами виїхала до Туреччини, а згодом почала давати благодійні концерти по всій земній кулі. Крім того, українська співачка стала учасницею польської версії шоу "Танці з зірками" і проводить багато часу на тренуваннях у Варшаві.
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