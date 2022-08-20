Джамала приголомшила кадрами з Києва після свого повернення до України

За півроку після постійних переїздів Джамала нарешті приїхала до рідної України. Кадрами зі своєї довгоочікуваної подорожі виконавиця поділилася в Instagram.

"Чи знайомо вам відчуття, коли ти просинаєшся одного дня і розумієш, що ти просто не можеш дихати і жити без дому? Приблизно так минули мої півроку", - поділилася Джамала.

Одразу ж після свого повернення на батьківщину співачка зробила фото у центрі столиці. На фоні спаленої техніки окупантів у центрі Києва Джамала нагадала про трагедію бійців з "Азовсталі".

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

У коментарях під світлиною фолловери співачки були вражені її неочікуваним поверненням та подякували за те, що Джамала не забуває про героїв полку "Азов".

Джамала, ви янгол миру

Вітаємо вдома

Джа, ти неймовірна людина!

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Як відомо, зараз переможниця "Євробачення-2016" Джамала вимушена жити одразу не декілька країн. На початку повномасштабної війни в Україні Джамала зі своїми синами виїхала до Туреччини, а згодом почала давати благодійні концерти по всій земній кулі. Крім того, українська співачка стала учасницею польської версії шоу "Танці з зірками" і проводить багато часу на тренуваннях у Варшаві.

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