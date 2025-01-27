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Джамала висловилася про батьків чоловіка та їхнє спілкування

Джамала висловилася про батьків чоловіка та їхнє спілкування

Джамала / Фото: Прес-служба Джамали

Артистка розповіла про особливу сімейну традицію.

Українська співачка Джамала розповіла про стосунки зі свекрами.

Виконавиця зізнається, що вона чудово спілкується з батьками чоловіка Бекіра. Артистка говорить, що вони зберігають традицію щонеділі збиратися разом і вечеряти. А ще до анексії Криму мали звичку збиратися на вільному рідному півострові.

"У неділю ми збираємося з батьками чоловіка, їмо кримськотатарські страви. Раніше це було в Криму. Ми дуже часто збиралися, щось їли смачненьке, співали пісні… У нас дуже тісні зв'язки з моїми батьками та батьками чоловіка, родичами. Ми часто спілкуємося, переживаємо. Родина – це міцний зв'язок", - поділилася артистка в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Джамала з батьком / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала з батьком / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Крім того, виконавиця поділилася, що деякі її родичі досі залишаються жити в Криму. Та навіть попри небезпеку Джамала намагається підтримувати з ними зв'язок.

"Звичайно, залишилися (рідні люди в Криму – прим. ред.). Підтримую зв'язок, але щоб це було безпечно для них", - пояснила співачка.

Нагадаємо, нещодавно Джамала показала рідкісні кадри своєї великої родини. На кадрах зірка з чоловіком і трьома синами попозувала в однакових образах.

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