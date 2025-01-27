Джамала высказалась о родителях мужа и их общении

Артистка рассказала об особой семейной традиции.
Украинская певица Джамала рассказала об отношениях со свекрами.
Исполнительница признается, что она прекрасно общается с родителями мужа Бекира. Артистка говорит, что они сохраняют традицию каждое воскресенье собираться вместе и ужинать. А еще до аннексии Крыма привыкли собираться на свободном родном полуострове.
"В воскресенье мы собираемся с родителями мужа, едим крымскотатарские блюда. Раньше это было в Крыму. Мы очень часто собирались, что-то ели вкусненькое, пели песни… У нас очень тесные связи с моими родителями и родителями мужа, родственниками. Мы часто общаемся, переживаем. Семья – это крепкая связь", — поделилась артистка в интервью "Люкс ФМ”.
Кроме того, исполнительница поделилась, что некоторые ее родственники по-прежнему остаются жить в Крыму. Но даже несмотря на опасность, Джамала пытается поддерживать с ними связь.
"Конечно, остались (родные люди в Крыму – прим. ред.). Поддерживаю связь, но чтобы это было безопасно для них", — объяснила певица.
Напомним, недавно Джамала показала редкие кадры своей большой семьи. На кадрах звезда с мужем и тремя сыновьями попозировала в одинаковых образах.
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