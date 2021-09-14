Ексчоловік Брітні Спірс відреагував на заручини колишньої

Співачка збирається під вінець із Семом Асгарі.

Ексчоловік американської співачки Брітні Спірс Кевін Федерлайн відреагував на заручини колишньої.

Так, 39-річна зірка збирається під вінець із актором та фітнес-тренером Семом Асгарі. Другий чоловік виконавиці підтримав її та заявив, що щасливий за Спірс. Його слова передав виданню ET помічник Кевіна Марк Каплан.

"Кевін дуже щасливий за Брітні і бажає їй та Сему щасливого і повного майбутнього разом. Схоже, це вказує на те, що у неї попереду будуть позитивні події, оскільки, вона бере на себе більше контролю над своїм життям", – вважає Федерлайн.

Крім того, Кевін підтримує Спірс у боротьбі за припинення опікунства над нею.

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Зауважимо, Спірс і Федерлайн були одружені від 2004 до 2007 рік. Колишні мають двох дітей – 16-річного Шона та 15-річного Джейдена. Також артистка була заміжня за Джейсоном Александром. Втім, цей шлюб протримався лише 55 годин.

Нагадаємо, нещодавно батько популярної співачки Брітні Спірс – Джеймі – відмовився від опіки над донькою. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, з чого все почалося, як підтримували виконавицю її колеги та чому лише за 13 років Спірс вдалося вирватися з-під опіки тата.

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