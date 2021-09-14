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Ексчоловік Брітні Спірс відреагував на заручини колишньої

Ексчоловік Брітні Спірс відреагував на заручини колишньої

Getty Images

Співачка збирається під вінець із Семом Асгарі.

Ексчоловік американської співачки Брітні Спірс Кевін Федерлайн відреагував на заручини колишньої.

Так, 39-річна зірка збирається під вінець із актором та фітнес-тренером Семом Асгарі. Другий чоловік виконавиці підтримав її та заявив, що щасливий за Спірс. Його слова передав виданню ET помічник Кевіна Марк Каплан.

"Кевін дуже щасливий за Брітні і бажає їй та Сему щасливого і повного майбутнього разом. Схоже, це вказує на те, що у неї попереду будуть позитивні події, оскільки, вона бере на себе більше контролю над своїм життям", – вважає Федерлайн.

Крім того, Кевін підтримує Спірс у боротьбі за припинення опікунства над нею.

© Getty Images
Getty Images

Зауважимо, Спірс і Федерлайн були одружені від 2004 до 2007 рік. Колишні мають двох дітей – 16-річного Шона та 15-річного Джейдена. Також артистка була заміжня за Джейсоном Александром. Втім, цей шлюб протримався лише 55 годин.

Нагадаємо, нещодавно батько популярної співачки Брітні Спірс – Джеймі – відмовився від опіки над донькою. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, з чого все почалося, як підтримували виконавицю її колеги та чому лише за 13 років Спірс вдалося вирватися з-під опіки тата.

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