Экс-муж Бритни Спирс отреагировал на помолвку бывшей

Певица собирается под венец с Сэмом Асгари.

Экс-муж американской певицы Бритни Спирс Кевин Федерлайн отреагировал на помолвку бывшей.

Так, 39-летняя звезда собирается под венец с актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари. Второй муж исполнительницы поддержал ее и заявил, что счастлив за Спирс. Его слова передал изданию ET помощник Кевина Марк Каплан.

"Кевин очень счастлив за Бритни и желает ей и Сэму счастливого и полного будущего вместе. Похоже, это указывает на то, что у нее будут впереди позитивные события, поскольку, она берет на себя больше контроля над своей жизнью", — считает Федерлайн.

Кроме того, Кевин поддерживает Спирс в борьбе за прекращение опекунства над ней.

Getty Images

Заметим, Спирс и Федерлайн были женаты с 2004 по 2007 год. Бывшие имеют двоих детей — 16-летнего Шона и 15-летнего Джейдена. Также артистка была замужем за Джейсоном Александром. Впрочем, этот брак продержался всего 55 часов.

Напомним, недавно отец популярной певицы Бритни Спирс — Джейми — отказался от опеки над дочерью. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, с чего все началось, как поддерживали исполнительницу ее коллеги и почему только через 13 лет Спирс удалось вырваться из-под опеки отца.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку