Фронтмен Massive Attack випустив свою версію хіта "Обійми" гурту "Океан Ельзи" на підтримку України

Весь прибуток від треку буде спрямовано до фонду, який надає підтримку цивільним, постраждалим під час війни.

Фронтмен та один з засновників британського музичного гурту Massive Attack Роберт Дель Ная представив авторську версію на пісню українського гурту "Океан Ельзи" – "Obiymy (Legacy of War Mix)".

Кавер артист записав, аби допомогти цивільному населенню, постраждалому через війну та зібрати кошти на відновлення зруйнованих осель у Київській області.

Весь прибуток від треку буде спрямовано до фонду Legacy of War Foundation, міжнародної благодійної організації, що надає підтримку цивільним особам, постраждалим під час воєнних дій, заснованої Джайлзом Дьюлі – фотографом, письменником, активістом і послом доброї волі ООН.

Legacy of War Foundation співпрацюватиме з UNITED24, щоб допомогти відновити зруйновані будинки в Київській області в рамках програми Rebuild Ukraine.

Разом з треком був представлений відеоколаж, створений Unit 3 Films з використанням кадрів, знятих Джайлзом і Славою Вакарчуком під час війни в Україні. У квітні заплановано випуск вінілу з цим треком.

"Я вперше зустрів Славу 2018 року, коли ми грали в Києві свій концерт і ми відновили спілкування, коли почалося вторгнення в Україну. Минулого року я повернувся в Україну з Джайлзом Дюлі, щоб на власні очі побачити руйнування, завдані країні, Києву та його околицям протягом року тривалої російської збройної агресії. Основна мета цієї співпраці – виявити акт громадянської солідарності з народом України та надати матеріальну допомогу тим, хто її найбільше потребує", - зазначив Роберт Дель Ная.

Роберт Дель Ная та Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/robert3delnaja

Нагадаємо, що нещодавно Святослав Вакарчук дав благодійний концерт у Лондоні в залі історичної будівлі Canada House на Трафальгарській площі. Під час свого виступу музикант зібрав понад 3,3 млн фунтів (147 мільйонів грн.). Ці кошти підуть на закупівлю медичного обладнання та відновлення лікарень в Україні, що постраждали під час бойових дій.

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