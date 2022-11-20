Камалія показала, як тікала від натовпу шанувальників у Пакистані

Виконавиця Камалія показала, як мала тікати від шанувальників після концерту у пакистанському місті Карачі.

Співачка поділилася відео після свого виступу на своїй сторінці в Instagram. На цих кадрах Камалія швидко сідала в автомобіль, поки на вулиці зібрався цілий натовп її пакистанських фанатів. Шанувальники хотіли поспілкуватися із зіркою, взяти автограф і зробити фото.

"Втеча від фанів. Інакше б тримали до ранку", - підписала відео Камалія.

Українська артистка вирушила на батьківщину свого чоловіка-мільярдера Мохаммада Захура, аби дати декілька благодійних концертів у Карачі та Лахорі, аби зібрати кошти для постраждалих від повені мешканців країни.

"Мій чоловік, хоч Україна — то не його Батьківщина, зробив для нашої країни набагато більше, ніж міг би очікувати будь-який українець. Тепер настав мій час відповісти на це взаємністю", - раніше розповідала Камалія.

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