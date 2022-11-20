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Камалия показала, как убегала от толпы поклонников в Пакинстане

Камалия показала, как убегала от толпы поклонников в Пакинстане

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
203
Время на прочтение
1 мин
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Камалия показала, как убегала от толпы поклонников в Пакинстане

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица дала концерт в Караче.

Исполнительница Камалия показала, как должна была убегать от поклонников после концерта в пакистанском городе Карачи.

Певица поделилась видео после своего выступления на своей странице в Instagram. На этих кадрах Камалия быстро садилась в автомобиль, пока на улице собралась целая толпа ее пакистанских фанатов. Поклонники хотели пообщаться со звездой, взять автограф и сделать фото.

"Побег от фанатов. Иначе бы держали до утра", — подписала видео Камалия.

Украинская артистка отправилась на родину своего мужа-миллиардера Мохаммада Захура, чтобы дать несколько благотворительных концертов в Карачи и Лахоре, чтобы собрать средства для пострадавших от наводнения жителей страны.

"Мой муж, хоть Украина — это не его Родина, сделал для нашей страны гораздо больше, чем мог бы ожидать любой украинец. Теперь настало мое время ответить на это взаимностью", — ранее рассказывала Камалия.

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Дата публикации
Просмотры
203
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