Катар – Еквадор: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відкриття ЧС-2022

У неділю, 20 листопада, в Катарі стартує чемпіонат світу-2022 з футболу. У матчі-відкритті 22-ї в історії планетарної першості національна команда країни-господарки турніру зустрінеться з Еквадором.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Аль-Байт" в Ель-Хаурі, який вміщує 60 тисяч глядачів. Початок гри – о 18:00 за київським часом.

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Зазначимо, що еквадорцям загрожувало виключення з ЧС-2022, однак ФІФА та Спортивний арбітражний суд (CAS) стали на бік південноамериканців, тож команда зможе виступити на турнірі.

Крім Катару та Еквадору, в групі А також гратимуть збірні Сенегалу та Нідерландів. Вони проведуть очний матч першого туру в понеділок, 21 листопада.

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Де дивитися матч Катар – Еквадор

На території України стартовий поєдинок Мундіалю у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

Також буде доступна радіотрансляція гри в ефірі Радіо Промінь.

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Прогнози букмекерів на матч Катар – Еквадор

На думку букмекерів, фаворитом першого матчу ЧС-2022 є збірна Еквадору. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 2,43. Нічия – 3,15. Тріумф господарів світової першості оцінюється в 3,35.

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