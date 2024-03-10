Ольга Фреймут на рідкісних кадрах показала своїх помітно підрослих молодших дітей

Українська ведуча Ольга Фреймут вкрай рідко показує своїх дітей, але цього разу вона зробила виняток.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала чорно-білий кадр, на якому зображені 7-річний син Валерій та 6-річна донька Євдокія. На фото підрослі діти Фреймут милувалися панорамним видом на Велику Британію.

Щоправда, обличчя сина та молодшої доньки ведуча не квапиться показувати та продовжує приховувати. Тож, на фото дітей Ольги Фреймут можна розгледіти лише зі спини.

Натомість ведуча пригадала філософську розмову з 6-річною донькою. Зокрема, вони обговорили, яких людей би створили. Ольга Фреймут зізналась дівчинці, що хотіла б бачити світ без злих осіб, а от маленька Євдокія зауважила, що була б більш строгою.

Діти Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

"За сніданком Євдокія запитала: "Мамо, якби ти була Богом, яких би ти людей створила?". Я б не створювала злих, це точно…Євдокія відповіла: "Бог занадто добрий, я б на Його місці була б більш строгою"…і продовжила їсти свій тост", - пригадала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно колишня військова Євгенія Емеральд показала своїх помітно підрослих доньок. Поліцейська в декреті також поділилася, як проводить час із дівчатками.

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