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Ольга Мартиновська вперше показала свого обранця – відомого ресторатора: що відомо про нього
Парочка разом відвідала концерт Дмитра Монатіка у Києві.
Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська припинила приховувати свої стосунки.
Так, нещодавно зірка прийшла на концерт співака Дмитра Монатіка, де побувала журналістка ТСН.ua Анна Севастьянова. У коментарі Ольга ділилася, що більше не самотня. Але тоді вона не називала ім'я обранця, а лише зазначила, що це той самий чоловік, з яким вона вже була раніше у стосунках, але брала перерву у лютому.
Однак фотографи на концерті встигли зазнімкувати Мартиновську з її бойфрендом. Ним виявися ресторатор Руслан Шибаєв. Бізнесмен володіє декількома закладами у серці Києва. Раніше чоловік вже був у шлюбі, в якому народилися діти, але нині перебуває у статусі розлученого.
Так, на концерті Монатіка закохані не приховували почуттів: обіймалися та цілувалися під хіти співака. До слова, також Мартиновську можна часто помітити у списку запрошених зіркових кулінарів на різноманітних подіях, які Шибаєв проводить у власних закладах. Варто додати, що раніше Ольга ділилася, що насправді й не приховує коханого від публіки в реальному житті, але просто не афішує роман у соцмережах.
Нагадаємо, нещодавно учасник гурту "ТНМК" розповів про стосунки з сином від колишнього шлюбу та чи забезпечує він його фінансово.