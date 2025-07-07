ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
376
Час на прочитання
1 хв

Ольга Мартиновська вперше показала свого обранця – відомого ресторатора: що відомо про нього

Парочка разом відвідала концерт Дмитра Монатіка у Києві.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ольга Мартиновська з обранцем

Ольга Мартиновська з обранцем / © пресслужба MONATIK

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська припинила приховувати свої стосунки.

Так, нещодавно зірка прийшла на концерт співака Дмитра Монатіка, де побувала журналістка ТСН.ua Анна Севастьянова. У коментарі Ольга ділилася, що більше не самотня. Але тоді вона не називала ім'я обранця, а лише зазначила, що це той самий чоловік, з яким вона вже була раніше у стосунках, але брала перерву у лютому.

Однак фотографи на концерті встигли зазнімкувати Мартиновську з її бойфрендом. Ним виявися ресторатор Руслан Шибаєв. Бізнесмен володіє декількома закладами у серці Києва. Раніше чоловік вже був у шлюбі, в якому народилися діти, але нині перебуває у статусі розлученого.

Ольга Мартиновська та Руслан Шибаєв / © пресслужба MONATIK

Ольга Мартиновська та Руслан Шибаєв / © пресслужба MONATIK

Так, на концерті Монатіка закохані не приховували почуттів: обіймалися та цілувалися під хіти співака. До слова, також Мартиновську можна часто помітити у списку запрошених зіркових кулінарів на різноманітних подіях, які Шибаєв проводить у власних закладах. Варто додати, що раніше Ольга ділилася, що насправді й не приховує коханого від публіки в реальному житті, але просто не афішує роман у соцмережах.

Нагадаємо, нещодавно учасник гурту "ТНМК" розповів про стосунки з сином від колишнього шлюбу та чи забезпечує він його фінансово.

Дата публікації
Кількість переглядів
376
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie