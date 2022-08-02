Оля Цибульська з каре і чубчиком похизувалася новим образом

Українська співачка Оля Цибульська наважилася на кардинальні зміни свого образу.
Оля Цибульська кардинально змінила зачіску.
Виконавиця разом з сином пішла до перукаря та внесла певні зміни у свій образ. Так, знаменитість підстригла волосся. Нині співачка має чубчик та каре.
Та не лише Оля Цибульська змінила свій імідж. Її син Нестор також наважився на кардинальні зміни. Спеціалістка підстригла волосся хлопчика, а згодом пофарбувала у білий колір.
Як зізналась артистка, Нестору дуже подобаються його зміни в зовнішності. Тим більше, син Цибульської давно мріяв перефарбувати волосся.
"Ми з Нестором трішки змінили імідж. Нестор дуже кайфував. Мріяв давно спробувати пофарбувати волосся. І ми спробували", - поділилася артистка.
Зазначимо, Оля Цибульська, до речі, продовжує експериментувати з російськомовними хітами своїх колег. Нещодавно виконавиця переклала українською мовою хіт співачки Тіни Кароль "Скандал".
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