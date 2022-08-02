Оля Цибульська з каре і чубчиком похизувалася новим образом

Українська співачка Оля Цибульська наважилася на кардинальні зміни свого образу.

Оля Цибульська кардинально змінила зачіску.

Виконавиця разом з сином пішла до перукаря та внесла певні зміни у свій образ. Так, знаменитість підстригла волосся. Нині співачка має чубчик та каре.

Оля Цибульська змінила зачіску / Фото: instagram.com/cybulskaya

Та не лише Оля Цибульська змінила свій імідж. Її син Нестор також наважився на кардинальні зміни. Спеціалістка підстригла волосся хлопчика, а згодом пофарбувала у білий колір.

Оля Цибульська з сином / Фото: instagram.com/cybulskaya

Як зізналась артистка, Нестору дуже подобаються його зміни в зовнішності. Тим більше, син Цибульської давно мріяв перефарбувати волосся.

"Ми з Нестором трішки змінили імідж. Нестор дуже кайфував. Мріяв давно спробувати пофарбувати волосся. І ми спробували", - поділилася артистка.

Син Олі Цибульської / Фото: instagram.com/cybulskaya

Зазначимо, Оля Цибульська, до речі, продовжує експериментувати з російськомовними хітами своїх колег. Нещодавно виконавиця переклала українською мовою хіт співачки Тіни Кароль "Скандал".

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