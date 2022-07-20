Оля Полякова пояснила, чому носила кокошник та співала російською

Українська співачка та тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова розповіла, чому раніше її творчість не була спрямована на українського глядача.

Полякова розповіла, що співала раніше російською та носила кокошник, адже саме це їй принесло успіх та популярність.

За словами виконавиці, до 2014 року вона орієнтувалася на російський ринок, адже в Україні було практично неможливо досягнути успіху. А от у Росії Оля стала популярною. Утім, Полякова від 2014 року, коли РФ розв'язала війну на сході України та анексувала Криму, повністю відмовилася від усього російського. Хоча співачка тоді розуміла, що у Росії може здобути ще більше популярність.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"До 2014 року кокошник, який ви бачили, російськомовні пісні… Мені розповідають, що я привозила сюди "рускій мір"… Ні для кого не секрет, що до 2014 року всі артисти хотіли стати зірками у Росії. Тільки так ти міг повернутись до України зіркою і збирати тут зали. У нас є дуже багато прикладів. У нас не було бізнесу, у нас не було ринку. Все, що робилося у шоубізнесі — робилося у Москві. І я свої кокошники, шльопки, рашн-стайли робила не для українського ринку. Я робила це для Росії, і в мене був там успіх. І був би ще більший успіх, якби 2014 року я не прийняла рішення не їздити більше до Росії, зняти кокошник і надіти на голову корону", - розповіла Полякова інтерв'ю Ользі Бутко.

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

До речі, Оля у майбутньому планує випускати лише українські пісні. Хоча зізнається, що поки ще виконує на концертах російськомовні, адже їх люблять фанати співачки.

"Мені дуже шкода моїх пісень, бо їх дуже любить наша країна. І якщо чесно, у своїх концертах я продовжую співати їх. Люди хочуть ходити на хіти. Їм треба почекати, доки мої україномовні пісні стануть хітами та повністю замінять мій репертуар. Але я розумію, що це потрібно", - поділилася зірка.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Також Оля прокоментувала й заборону російських пісень. Знаменитість схвально до цього ставиться, адже це дасть більший розвиток українськомовної різножанрової творчості.

"Сьогодні, коли є заборона на російські пісні, я впевнена, що це гарний шанс робити різну українську музику. Щоб тут розвивати свій рок, свій реп. Я абсолютно спокійно до цього ставлюсь і вважаю, що це правильно", - додала знаменитість.