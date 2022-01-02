Ріанна спокусливо продефілювала у мереживному спідньому, демонструючи апетитну фігуру

Зірка показала пікантне відео.

Барбадоська співачка Ріанна на Новий рік неабияк потішила своїх прихильників.

Так, зірка у своєму Instagram опублікувала доволі пікантний ролик. До слова, виконавиця на відео постала у фіолетовій мереживній спідній білизні. Артистка дефілювала сходами, демонструючи свою апетитну фігуру. Також Ріанна накинула на плечі халатик, який додав її образу своєрідної грайливості.

Окрім цього, виконавиця нанесла на обличчя яскравий макіяж, а волосся заплела в дрібні кіски.

До речі, зірка таким чином прорекламувала нову колекцію власного бренду спідньої білизни. Вона зазначила, що у 2022 році варто придбати такий комплект.

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