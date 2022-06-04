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Співачка Шакіра покинула Жерара Піке через численні зради

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Співачка Шакіра покинула Жерара Піке через численні зради

Фото: Associated Press

Відома колумбійська співачка Шакіра засмутила своїх прихильників.

Так, Шакіра повідомила, що після 12 років цивільного шлюбу розлучається зі своїм партнером, футболістом "Барселони" та збірної Іспанії Жераром Піке.

Зірка виступила з офіційною заявою, у якій попросила поважати її особисте життя заради їхніх дітей:

"З жалем підтверджуємо, що ми розходимося. Заради благополуччя наших дітей, які є для нас головним пріоритетом, ми просимо шанувати наше приватне життя. Дякую за розуміння", - зазначила Шакіра.

Шакіра з Жераром Піке та їхніми дітьми / © Instagram.com/shakira
Шакіра з Жераром Піке та їхніми дітьми / Фото: Instagram.com/shakira

Подейкують, що розірвати стосунки з благовірним 45-річна Шакіра вирішила після того, як дізналася про його численні зради. Подейкують, що співачка заскочила 35-річного Піке зі своєю одноліткою. Розлучницею стала матір одноклубника Жерара Піке – 17-річного півзахисника "Барселони" Пабло Гаві.

Зазначимо, що Шакіра та Жерар Піке були разом від 2001 року. За цей час у пари народилося двоє синів – 9-річний Мілан та 7-річний Саша.

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