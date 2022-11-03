Тіна Кароль викликала мурахи у шанувальників чуттєвим виконанням легендарної пісні "Чорнобривці"

Співачка заспівала пісню під час одного зі своїх концертів.

Співачка Тіна Кароль чуттєво виконала легендарну пісню "Чорнобривці" на концерті у Лос-Анджелесі, чим викликала мурахи у шанувальників.

Перед виступом виконавиця захопилася тим, який сильний зв'язок у українців із їхніми матерями. Також зірка розповіла зворушливу історію про те, як до неї підійшов український військовий та попросив записати відео для мами.

"Він до мене підійшов і каже: "А можете мені записати відео для мами?". Я кажу: "Може ти селфі хочеш?". А він відповідає: "Ні, це для мами". У нас особливий зв'язок у українців між синами і мамами. Рано чи пізно кожна з нас стає мамою, то ж кожна відчує та знає, про що ця пісня", - розповіла Кароль.

У коментарях під відео шанувальники співачки написали, що були приголомшені таким емоційним виконанням, від якого шкірою пішли мурахи.

Яке сильне виконання...у мене мурахи!

Дуже чуттєво.

До мурах... Найкраща!

Для мене ця пісня до сліз!

Раніше Тіна Кароль розповіла, як натрапила на сепаратиста у аеропорту.

Читайте також: