Тіна Кароль викликала мурахи у шанувальників чуттєвим виконанням легендарної пісні "Чорнобривці"

Співачка заспівала пісню під час одного зі своїх концертів.
Співачка Тіна Кароль чуттєво виконала легендарну пісню "Чорнобривці" на концерті у Лос-Анджелесі, чим викликала мурахи у шанувальників.
Перед виступом виконавиця захопилася тим, який сильний зв'язок у українців із їхніми матерями. Також зірка розповіла зворушливу історію про те, як до неї підійшов український військовий та попросив записати відео для мами.
"Він до мене підійшов і каже: "А можете мені записати відео для мами?". Я кажу: "Може ти селфі хочеш?". А він відповідає: "Ні, це для мами". У нас особливий зв'язок у українців між синами і мамами. Рано чи пізно кожна з нас стає мамою, то ж кожна відчує та знає, про що ця пісня", - розповіла Кароль.
У коментарях під відео шанувальники співачки написали, що були приголомшені таким емоційним виконанням, від якого шкірою пішли мурахи.
- Яке сильне виконання...у мене мурахи!
- Дуже чуттєво.
- До мурах... Найкраща!
- Для мене ця пісня до сліз!
Раніше Тіна Кароль розповіла, як натрапила на сепаратиста у аеропорту.
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