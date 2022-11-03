Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Тіна Кароль викликала мурахи у шанувальників чуттєвим виконанням легендарної пісні "Чорнобривці"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
342
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Тіна Кароль викликала мурахи у шанувальників чуттєвим виконанням легендарної пісні "Чорнобривці"

Тіна Кароль

Співачка заспівала пісню під час одного зі своїх концертів.

Співачка Тіна Кароль чуттєво виконала легендарну пісню "Чорнобривці" на концерті у Лос-Анджелесі, чим викликала мурахи у шанувальників. 

Перед виступом виконавиця захопилася тим, який сильний зв'язок у українців із їхніми матерями. Також зірка розповіла зворушливу історію про те, як до неї підійшов український військовий та попросив записати відео для мами.

"Він до мене підійшов і каже: "А можете мені записати відео для мами?". Я кажу: "Може ти селфі хочеш?". А він відповідає: "Ні, це для мами". У нас особливий зв'язок у українців між синами і мамами. Рано чи пізно кожна з нас стає мамою, то ж кожна відчує та знає, про що ця пісня", - розповіла Кароль.

У коментарях під відео шанувальники співачки написали, що були приголомшені таким емоційним виконанням, від якого шкірою пішли мурахи. 

  • Яке сильне виконання...у мене мурахи!
  • Дуже чуттєво.
  • До мурах... Найкраща!
  • Для мене ця пісня до сліз!

Раніше Тіна Кароль розповіла, як натрапила на сепаратиста у аеропорту. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
342
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація