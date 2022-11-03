Росія має величезну проблему з артснарядами, яка буде нарощуватися - Жданов

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що Росія має великі проблеми з артилерійськими снарядами. Також ускладнює ситуацію те, що РФ не виготовляє вибухові речовини, якими оснащуються боєприпаси.

Про це він повідомив в інтерв’ю ТСН.ua.

Також читайте Можливий наступ на Київ: у Генштабі розповіли про загрозу вторгнення та готовність ЗСУ

"У Росії дуже великі проблеми з артснарядами. Також є такий факт, про який мало хто говорить - Росія не виготовляє вибухові речовини, якими начиняються, зокрема, артилерійські боєприпаси. Тротил та гексоген (бризантна вибухівка - ред.) РФ не виготовляє. Ми рахували, що у них там мільйони тонн запасів боєприпасів, а виявилося, що, починаючи від Чеченської війни, вони витратили велику кількість боєприпасів. Недаремно Шойгу у квітні здійснив вояж. Він шукав, де можна знайти боєприпаси та ракети. Він їздив до КНДР, Ірану. Ми бачимо підтвердження, бо на передовій з'явилися боєприпаси 2022 року виготовлення. Це говорить про те, що у них складських запасів для більш-менш сучасних видів артилерії та танків не залишилося. Вони фактично воюють із конвеєра. Там у них настає проблема, яка буде нарощуватися", - вважає експерт.

Жданов натякає, що сировину Північній Кореї, яка виготовляє та продає боєприпаси для Росії, постачає Китай.

США підозрюють КНДР у спробах постачати Росії боєприпаси

Офіційний представник Білого дому Джон Кірбі 2 листопада поінформував, що, за даними США, Північна Корея таємно постачає для війни Росії в Україні значну кількість артилерійських снарядів. Так, КНДР створює враження, що боєприпаси відправляються до країн Близького Сходу чи Північної Африки, але насправді постачає їх Росії.

Варто зазначити, КНДР була однією з п'яти країн, які проголосували проти резолюції ООН, яка засуджує Росію за її вторгнення до України. А в липні Північна Корея стала третьою країною, яка визнала “ДНР” та “ЛНР” незалежними державами після так званих “референдумів”.

Читайте також: