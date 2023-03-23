Участь TVORCHI у "Євробачення-2023" стане в три мільйони грн: на що підуть кошти

Найбільше коштів витратять на розробку ідеї та сценарію номера представників від України.

Підготовка та участь представника від України на конкурсі "Євробачення-2023", гурту TVORCHI, стане у три мільйони гривень.

Інформація про це з'явилася на сайті Prozorro. Також у повідомленні зазначено, що тендер на підготовку TVORCHI до міжнародної музичної першості виграв ФОП Ірини Дячук. Як повідомляє Telegram-канал "Культурна Прачечна", Дячук співпрацює з піар-агентством Detali agency, який веде гурт TVORCHI.

Гроші витратять на підготовку, супровід та створення сценічної постановки номера для учасника-представника від України. Зокрема, найбільше грошей потягне розробка ідеї та сценарію номера для конкурсу - 882,4 тис; виготовлення декорацій і їхня доставка в Ліверпуль обійдеться в 765,9 тис; відрядження режисера, продюсера та команди в Ліверпуль - 695,3 тис; костюми - 193,6 тис; графічний супровід номеру - 193,6 тис грн; фотосесія та відео режисерського бачення постановки - 128,3 тис; спецефекти у номері - 127,8 тис.

TVORCHI / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Зазначимо, що міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023" цьогоріч відбудеться у місті Ліверпуль, Велика Британія. Хоча мав би відбутися в Україні, оскільки минуло року переміг представник нашої країни, гурт Kalush Orchestra. Та через повномасштабну війну рф проти України організатори, у цілях безпеки, перенесли конкурс до Великої Британії.

"Євробачення-2023" відбудеться 9, 11, 13 травня. Україна автоматично потрапила у фінал конкурсу і виступить під номером 19.

До речі, нещодавно гурт TVORCHI випустив оновлену версію своєї конкурсної пісні Heart of Steel. Артисти додали текст українською та посилили кінцівку соло на скрипці.

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