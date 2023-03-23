В Житомирській області можливі відключення світла: що відомо

В регіоні тривають ремонтні роботи.
В Україні 23 березня енергосистема продовжує працювати без обмежень споживачів. Втім, можливі відключення світла в Житомирській області через ремонтні роботи.
Про це повідомляється у заяві міністра енергетики Германа Галущенка.
"Водночас тривають ремонтні роботи на об‘єктах мережевої інфраструктури, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу. Можливі нетривалі відключення електроенергії у Житомирській області", - наголосив Галущенко.
За словами міністра, протягом останньої доби відновлено електропостачання близько чотирьох тисяч абонентів у Донецькій області та близько тисячі абонентів у Харківській області.
Нагадаємо, голова Держенергонагляду Руслан Слободян каже, що Україна успішно завершує найважчий в історії енергетики країни осінньо-зимовий період, в енергосистемі немає дефіциту потужності. Зокрема, завдяки більшій генерації електроенергії на сонячних електростанціях.
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