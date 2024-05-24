Відомий український співак різко розкритикував Олега Винника: "Велике розчарування"

Геннадій Вітер також розповів про листування з обраницею зірки.
Український продюсер та співак Геннадій Вітер, він же Gena Viter, висловився про Олега Винника.
Як зізнається артист, тривалий час вони з Олегом були доволі близькими друзями. Втім, після початку повномасштабного вторгнення його здивувала поведінка співака, який виїхав за кордон. Зокрема, Вітер зазначає, що жодного разу його товариш не намагався зв'язатися з ним, тому він навіть звертався за роз'ясненнями до його обраниці Таїсії Сватко, яка відома під псевдонімом Таюне.
"Велике розчарування. І ти вважав цю людину насправді близькою, але після вторгнення він просто зник. І коли через моїх друзів він передав, що "Гена мені навіть не телефонує"… По-перше, у мене немає його нового телефону, який він змінив за два-три дні. По-друге, я намагався списатися з людиною, з якою він живе, з Таєю. І вона відповіла на моє повідомлення через сім з половиною місяців. Я вже не відповідав, бо розумів, мені вже це нецікаво. На жаль, Олег виявися просто слабкою людиною, який не зміг підтримати друзів", - розповів Геннадій для "ЖВЛ".
Нагадаємо, нещодавно знаменитий хітмейкер Юрій Рибчинський також висловився про Олега Винника. Драматург пояснив, чому його місце на сцені досі ніхто не зайняв.
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