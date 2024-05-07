"Євробачення-2024": онлайн-трансляція першого півфіналу конкурсу

Вже незабаром стане відомо, кому з 15 країн поталанить потрапити до фіналу.

Вже сьогодні, 7 травня, відгримить перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

Цьогоріч учасники виступатимуть на головній сцені у шведському місті Мальме - Malmö Arena. У першому півфіналі своїми виступами намагатимуться підкорити 15 країн-учасниць, а саме Кіпр, Сербія, Литва, Ірландія, Україна, Польща, Хорватія, Ісландія, Словенія, Фінляндія, Молдова, Азербайджан, Австралія, Португалія та Люксембург. До речі, букмекери вже встигли поставити свої ставки та визначилися з фаворитами.

Подивитися перший півфінал "Євробачення-2024" можна на офіційному YouTube-каналі конкурсу – Eurovision Song Contest.

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію. Тож, ми оперативно повідомимо, кому з учасників першого півфіналу вдасться потрапити до грандфіналу.

Загалом, за перемогу в конкурсі змагатимуться 37 країн-учасниць. У нашому матеріалі можна детально ознайомитися з іменами конкурсантів, а також послухати їхні пісні.

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