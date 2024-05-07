"Евровидение-2024": онлайн-трансляция первого полуфинала конкурса

Вскоре станет известно, кому из 15 стран повезет попасть в финал.

Уже сегодня, 7 мая, отгремит первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2024".

В этом году участники выступят на главной сцене в шведском городе Мальме – Malmö Arena. В первом полуфинале своими выступлениями попробуют покорить 15 стран-участниц, а именно Кипр, Сербия, Литва, Ирландия, Украина, Польша, Хорватия, Исландия, Словения, Финляндия, Молдова, Азербайджан, Австралия, Португалия и Люксембург. Кстати, букмекеры уже успели поставить свои ставки и определились с фаворитами.

Посмотреть первый полуфинал "Евровидения-2024" можно на официальном YouTube-канале конкурса – Eurovision Song Contest.

Отметим, что редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию. Мы оперативно сообщим, кому из участников первого полуфинала удастся попасть в грандфинал.

В общей сложности, за победу в конкурсе будут соревноваться 37 стран-участниц. В нашем материале можно подробно ознакомиться с именами конкурсантов, а также послушать их песни.

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