Зі Златою Огнєвіч трапився курйоз просто під час концерту: "Це був реально провал"

Співачка Злата Огнєвіч поділилася кумедною історією, ка трапилася з нею просто під час концерту.

У своїх сторіз в Instagram знаменитість розповіла шанувальникам про один зі своїх творчих провалів. Неприємна ситуація трапилася зі Златою ще декілька років тому у Львові.

Як розповіла Огнєвіч, вона відіграла цілий сольний концерт і мала вже виходити на біс, однак раптом співачка забула не просто текст, а й мелодію пісні, яку мала виконувати.

"Згадалася концертна історія. Це було ще до карантину, до коронавірусу. Був останній концерт мого туру Україною, він був у Львові. Я вийшла на сцену на біс, співати вже останню пісню і я розумію, що не можу пригадати з неї жодного слова. Я навіть забула мелодію. Не просто куплет, чи фразу, а цілу мелодію, усі слова. Зі мною просто сталася амнезія. І цю пісню замість мене співав гітарист та зала, а я робила вигляд, що мені подобається співати "На-на-на". Це був реально провал! Це було вперше і востаннє", - поділилася Злата.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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