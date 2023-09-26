Окупанти збирають колаборантів на навчання: що відомо

Імена "учнів" та "вчителів" вже відомі.

Росіяни на тимчасово окупованих територіях Луганської області почали навчання колаборантів. Вони опановуватимуть "державну справу".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Станом на зараз вдалося зібрали 65 працівників окупаційних адміністрацій регіону. "Уроки" проводять звезені гастролери з РФ, а саме працівники російської академії народного господарства та державної служби при Президенті РФ (РАНХіГС).

Крім того, місцеве підпілля встановило:

місце навчання, яке відбувається у захоплених приміщеннях Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

особи 65 "студентів" та “викладачів”, які нестимуть відповідальність за злочини проти народу України.

Нагадаємо, російські загарбники примусово залучають громадян України до проходження так званої "військової служби" в лавах ворожої армії. Щонайменше 250 жителів Донецької області були "призвані" на війну проти своєї держави.

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