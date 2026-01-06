Зірка "Євробачення-2024" видала цинічну заяву про концерт в РФ та звернулась до росіян

Bambie Thug на "Євробаченні-2024" / © Associated Press

Зірка "Євробачення-2024", ірландська співачка Bambie Thug видала цинічну заяву про концерт в Росії та звернулась до росіян.

Зокрема, виконавиця зробила низку обурливих коментарів у прямому ефірі в Tik Tok. Bambie Thug звернулась до росіян та запевнила, що зовсім не ігнорує їх. Ба більше, вона навіть не проти виступити в країні-агресорці РФ. Артистка говорить, що тільки-но це стане можливим, то обов'язково дасть концерт в Росії.

"Я не ігнорую росіян! Якщо буде можливість там виступити – я буду там і ще багато де", - видала Bambie Thug.

Представниця Ірландії на "Євробаченні-2024" / © Associated Press

І це при тому, що коли артистка брала участь у "Євробаченні", то Росії там вже не було. Країну дискваліфікували 2022 року через розв'язану війну в Україні.

Зазначимо, Bambie Thug – ірландська співачка, яка прославилась завдяки участі в "Євробаченні-2024". Виконавиця змагалась за перемогу з піснею Doomsday Blue, виборола від глядачів та суддів у сумі 278 балів та посіла шосте місце.

Нагадаємо, а наразі активно готуються до "Євробачення-2026". Вже з'явились перші букмекерські ставки, де шанси України на перемогу доволі високо оцінили.