ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
646
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Євробачення-2024" видала цинічну заяву про концерт в РФ та звернулась до росіян

Ірландська співачка не цурається виступів у Росії, навіть попри війну в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Bambie Thug на "Євробаченні-2024"

Bambie Thug на "Євробаченні-2024" / © Associated Press

Зірка "Євробачення-2024", ірландська співачка Bambie Thug видала цинічну заяву про концерт в Росії та звернулась до росіян.

Зокрема, виконавиця зробила низку обурливих коментарів у прямому ефірі в Tik Tok. Bambie Thug звернулась до росіян та запевнила, що зовсім не ігнорує їх. Ба більше, вона навіть не проти виступити в країні-агресорці РФ. Артистка говорить, що тільки-но це стане можливим, то обов'язково дасть концерт в Росії.

"Я не ігнорую росіян! Якщо буде можливість там виступити – я буду там і ще багато де", - видала Bambie Thug.

Представниця Ірландії на "Євробаченні-2024" / © Associated Press

Представниця Ірландії на "Євробаченні-2024" / © Associated Press

І це при тому, що коли артистка брала участь у "Євробаченні", то Росії там вже не було. Країну дискваліфікували 2022 року через розв'язану війну в Україні.

Зазначимо, Bambie Thug – ірландська співачка, яка прославилась завдяки участі в "Євробаченні-2024". Виконавиця змагалась за перемогу з піснею Doomsday Blue, виборола від глядачів та суддів у сумі 278 балів та посіла шосте місце.

Нагадаємо, а наразі активно готуються до "Євробачення-2026". Вже з'явились перші букмекерські ставки, де шанси України на перемогу доволі високо оцінили.

Дата публікації
Кількість переглядів
646
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie