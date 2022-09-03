80% росіян попрощалися із заощадженнями через війну в Україні - опитування

Після 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, понад 80% росіян частково або повністю втратили свої заощадження.

Кожен п'ятий росіянин, починаючи від лютого, відмовився від намірів накопичувати гроші.

Про це свідчить опитування "АльфаСтрахування", повідомляє Forbes.

Згідно з опитуванням, лише 19% нічого не втратили. 8% заявили, що повністю втратили свою фінансову "подушку безпеки". 21% заявив про те, що втратив майже всі заощадження, 52% втратили незначну їх частину.

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Уточнюється, що половина опитаних (58%) зізналася, що їм вдається відкладати гроші, але для 39% від лютого це стало робити складніше.

Однак третина опитаних (34%) розповіла, що їхні витрати на повсякденні потреби за цей час зросли на 20-30%. Ще 30% оцінили збільшення видатків на 10%, а 15% респондентів — на 30-50%. Для 6% витрати скоротилися, 82% із них повідомили про зменшення витрат на понад 50%.

Раніше Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що Росія попри "радість" від санкцій, дедалі більше наближається до сценарію розвитку Ірану.

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