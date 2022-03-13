Bosch зупиняє поставки побутової техніки з ЄС до Росії

Bosch зупиняє поставки побутової техніки з ЄС до Росії

Німецька компанія йде з російського ринку.

Виробник електро-механічної індустріальної та побутової техніки Bosch зупинив поставки побутової техніки з ЄС до РФ.

Про це Bosch Ukraine відповіла на запит, повідомив у Facebook бізнесмен, ексміністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

У Bosch Ukraine відповіли, що зупинили поставки деталей для виробництва та побутової техніки з ЄС до РФ.

Компанія також написала, що у процесі припинення виробництва на двох заводах у Санкт-Петербурзі.

У Bosch додали, що слідкують за ситуацією та підтримують команди "в усі можливі способи".

Також компанія відповіла, що долучається до надання гуманітарної допомоги в регіоні, включно з пожертвою коштів до Німецького Червоного Хреста.

Нагадаємо, вже майже дві сотні компаній відмовитлися працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, а також постачати туди свою продукцію та сервіси. ТСН.ua публікують повний список.

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