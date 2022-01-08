Курс долара і євро на 10 січня

Вартість долара - 27,49 грн. Вартість євро - 31,10 грн

У понеділок, 10 січня, долар і євро - здорожчали. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 10 січня:

Долар США – 27,49 грн (плюс 4 коп.)

Євро – 31,10 грн (плюс 6 коп.)

Курси валют у банках та обмінниках 5 січня:

Долар США – 27,52/27,50 грн.

Євро – 31,05/31,03 грн.

До слова, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму від 31 травня 2121 року: тоді курс був 27,50 грн за долар. Євро піднявся до максимуму від 28 вересня 2021 року: курс був 31,17 грн гривень за євро.

Нагадаємо, середньорічний курс на 2022-й у державному бюджеті заклали на рівні 28,6 гривні за долар. Проте, як озирнутися назад, можна згадати, що і на 2021-й нардепи закладали 29,1 грн за долар. Тоді як протягом 2021 року гривня значно зміцнилась. Скільки коштуватиме національна валюта від 1 січня - у матеріалі.

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