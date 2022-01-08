Курс доллара и евро на 10 января

Стоимость доллара – 27,49 грн. Стоимость евро – 31,10 грн
В понедельник, 10 января, доллар и евро – подорожали. Официальные курсы валют обнародованы Национальным банком Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 10 января:
- Доллар США – 27,49 грн (плюс 4 коп.)
- Евро – 31,10 грн (плюс 6 коп.)
Курсы валют в банках и обменниках 5 января:
- Доллар США – 27,52/27,50 грн.
- Евро – 31,05/31,03 грн.
К слову, официальный курс доллара по отношению к гривне вырос до максимума от 31 мая 2121 года: тогда курс был 27,50 грн за доллар. Евро поднялся до максимума от 28 сентября 2021: курс был 31,17 грн гривен за евро.
Напомним, среднегодовой курс на 2022 год в государственном бюджете заложили на уровне 28,6 гривны за доллар. Однако, как оглянуться назад, можно вспомнить, что и на 2021 год нардепы закладывали 29,1 грн за доллар . В то время как в течение 2021 года гривня значительно укрепилась. Сколько будет стоить национальная валюта от 1 января — в материале.
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