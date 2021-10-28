Курс долара і євро на 28 жовтня

Курс долара і євро на 28 жовтня

Вартість долара становить 26,37 грн, а євро – 30,64 грн.

У четвер, 28 жовтня, долар та євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 28 жовтня:

Долар США – 26,37 грн (мінус 5 коп.)

Євро – 30,64 грн (мінус 4 коп.)

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,38/26,40 грн/дол., до євро - на рівні 30,61/30,63 грн/євро.

Курси валют 27 жовтня:

Долар США – 26,42 грн (плюс 7 коп.)

Євро – 30,68 грн (плюс 11 коп.)

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