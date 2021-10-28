Курс доллара и евро на 28 октября

Курс доллара и евро на 28 октября

Стоимость доллара составляет 26,37 грн., а евро – 30,64 грн.

В четверг, 28 октября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 28 октября:

Доллар США – 26,37 грн (минус 5 коп.)

Евро – 30,64 грн (минус 4 коп.)

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривны к доллару установились на уровне 26,38/26,40 грн/долл., к евро – на уровне 30,61/30,63 грн/евро.

Курсы валют 27 октября:

Доллар США – 26,42 грн (плюс 7 коп.)

Евро – 30,68 грн (плюс 11 коп.)

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