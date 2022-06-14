Курс валют на 14 червня: скільки коштують долар і євро

Курс валют на 14 червня: скільки коштують долар і євро

Курс гривні до долара в банківських обмінниках 14 червня ослаб на 18 копійок – до 35,68 грн/дол.

Водночас до євро гривня залишилася на рівні показника попереднього дня - 37,50 грн/євро.

Про це повідомляє Національний банк України.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 34,83 грн за дол., євро – 36,33 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк України від 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більше, ніж на 10%.

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