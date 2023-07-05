Курс валют на 5 липня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 5 липня. Вартість долара не змінилася. За добу євро зріс менш ніж на 1 коп. Злотий - зріс на 4 коп.

Про це повідомляє Нацбанк.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,85 грн (+1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,01 грн (+3 коп.).

В обмінниках долар продають у середньому за 37,20 грн., купують за 37,00 грн. За євро пропонують 40,70 грн., продають за 41,00 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 - 37,25 грн

"Ощадбанк" – 36,75 - 37,65 грн

"Райффайзен" – 36,70 - 37,60 грн

ПУМБ – 36,75 - 37,50 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 40,05 - 41,05 грн

"Ощадбанк" – 40,15 - 41,20 грн

"Райффайзен" – 40,25 - 41,30 грн

ПУМБ – 40,25 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,97 - 9,14 грн

"Ощадбанк" – 8,40 - 9,15 грн

"Райффайзен" – 8,20 - 9,20 грн

ПУМБ – 8,75 - 9,25 грн

Нагадаємо, фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів, курс валют після війни в Україні залежатиме від кількох факторів: формату завершення війни та відновлення.

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