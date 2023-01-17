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Курс валют в Україні 17 січня: скільки коштують долар та євро

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Курс валют в Україні 17 січня: скільки коштують долар та євро

Фото: Associated Press

Офіційний курс євро сьогодні здорожчав на 2 копійки до 39,55 грн/євро, долар - без змін.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 17 січня, становить 40,40 грн/дол., щодо євро - 43,01 грн/євро.

Офіційний курс валют НБУ:

  • долар – 36,56 грн/долар;
  • євро – 39,55 грн/євро.

Курс долара в банках (купівля/продаж):

  • ПриватБанк – 39,8 - 40,3 грн;
  • Ощадбанк – 40,25 - 40,85 грн;
  • Укрексімбанк – 40,2 - 40,7 грн;
  • Райффайзен – 40,00 - 40,7 грн.

Курс євро в банках (купівля/продаж):

  • ПриватБанк - 41,9 – 42,9;
  • Ощадбанк - 42,2 – 43,15;
  • Укрексімбанк - 42,65 – 43,45
  • Райффайзен - 42,2 – 43;

Нагадаємо, що у державному бюджеті Україні на 2023 рік середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол.

Більше того у Національному банку заявили, що курс валют в Україні вже не реагує на обстріли РФ. Зазначається, що його коливання протягом року будуть несуттєвими. Як наголошують експерти, курс валют в Україні цього року буде залежатиме від подій на фронті.

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Дата публікації
Перегляди
1248
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