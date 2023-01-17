Курс валют в Украине 17 января: сколько стоят доллар и евро

Официальный курс евро сегодня подорожал на 2 копейки до 39,55 грн/евро, доллар – без изменений.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 17 января, составляет 40,40 грн/долл., по отношению к евро — 43,01 грн/евро.

Официальный курс валют НБУ:

доллар – 36,56 грн/доллар;

евро – 39,55 грн/евро.

Курс доллара в банках (покупка/продажа):

ПриватБанк – 39,8 – 40,3 грн;

Сбербанк – 40,25 – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,2 – 40,7 грн;

Райффайзен – 40,00 – 40,7 грн.

Курс евро в банках (покупка/продажа):

ПриватБанк – 41,9 – 42,9;

Сбербанк – 42,2 – 43,15;

Укрэксимбанк – 42,65 – 43,45

Райффайзен – 42,2 – 43;

Напомним, что в государственном бюджете Украины на 2023 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл.

Более того, в Национальном банке заявили, что курс валют в Украине уже не реагирует на обстрелы РФ. Отмечается, что его колебания в течение года будут несущественными. Как отмечают эксперты, курс валют в Украине в этом году будет зависеть от событий на фронте.

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