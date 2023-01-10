Курс валют в Україні на 10 січня: євро сильно здорожчав

Курс гривні до долара зафіксовано на рівні 36,56 грн/дол.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 10 січня. За добу курс долара залишився незмінним. Натомість євро зросло на 71 коп.

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс валют НБУ:

1 долар США - 36,56 (0 коп.)

1 євро - 39,08 (+71 коп.)

В обмінниках долар продають у середньому за 40,75 грн, а купують - за 40,30грн. За євро пропонують 42,00 грн, а продають за 42,80 грн.

Нагадаємо, у Національному банку заявили, що курс валют в Україні вже не реагує на обстріли РФ. Зазначається, що його коливання протягом року будуть несуттєвими. Член Ради НБУ Василь Фурман каже, що готівковий курс може показувати несуттєві коливання протягом року.

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