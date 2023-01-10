Курс валют в Украине на 10 января: евро сильно подорожал

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 10 января. В сутки курс доллара остался неизменным. Евро выросло на 71 коп.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс валют НБУ :

1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

1 евро – 39,08 (+71 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем за 40,75 грн, а покупают – за 40,30 грн. За евро предлагают 42,00 грн., а продают за 42,80 грн.

Напомним, в Национальном банке заявили, что курс валют в Украине уже не реагирует на обстрелы РФ. Отмечается, что его колебания в течение года будут несущественными. Член Совета НБУ Василий Фурман говорит, что наличный курс может показывать незначительные колебания в течение года.

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