Милованов запропонував підняти зарплати військовим і назвав цифру

Тимофій Милованов пояснив: щоб зарплата військового у 300 тисяч стала реальністю, уряд має підвищити середню зарплату пересічного українця до 75 тисяч гривень.

Ексміністр економіки і президент Київської школи економіки Тимофій Милованов запропонува підняти зарплати військовим до такого рівня, щоб було достатньо добровольців. Наприклад, до 300 тисяч гривень на місяць.

Про це він написав у Facebook.

"Давайте порахуємо, скільки грошей для цього потрібно. До війни робоча сила в Україні була біля 17 млн, а зараз... не знаю, скажімо, 14 (і це оптимістично – бо призов в армію і міграція). Потрібно призвати пів мільйона людей. Це 3,5% або 1 призваний на 27 непризваних. Тобто 27 людей мають додатково разом заплатити 300 тис. грн податків на місяць. Це трохи більше 11 тис. грн на людину в середньому. Чи це можливо? В теорії так, але це вимагатиме значного підвищення податків і боротьби з ухилянням", – написав він.

Милованов пояснив: щоб така зарплата військового стала реальністю, уряд має підвищити середню зарплату пересічного українця до 75 тисяч гривень.

"Можна прикинути через середню зарплату. Зараз середня зарплата – 13-14 тис. грн. А для того, щоб додатково платилося з неї 11 тис податків, вона має зрости на 61 тис. грн. Тобто середня зарплата має стати 75 тис. грн. На вашу думку, це можливо?" – запитав президент Київської школи економіки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 19 грудня розповів про план мобілізації. За його словами, Генштаб запропонував мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб.

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