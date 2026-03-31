Навіть в умовах війни Україні вдається стабілізувати ринок пального: дефіциту немає, ціни на 40% нижчі, ніж в ЄС, - Нафтогазова асоціація

Ключова причина подорожчання пального в Україні – ситуація на європейському ринку, від якого Україна залежить напряму. Попри це, ринок в Україні працює стабільно, дефіциту немає, а пальне залишається дешевшим в абсолютних значеннях, ніж у більшості країн ЄС, за рахунок впровадження кешбеку від держави.

Про це заявили в Нафтогазовій асоціації України (НАУ). 

«Ринок пального в Україні залишається конкурентним: працюють десятки операторів, ціни формуються ринково, а держава постійно моніторить ситуацію. Важливу роль у стабільності постачання відіграють також державні компанії, зокрема «Укрнафта». Головне: дефіциту пального немає. Українські компанії спільно з урядом працюють у щоденному режимі, щоб зберегти стабільність постачання і не допустити перебоїв. Наразі поставки стабільні, АЗС працюють у штатному режимі, ринок забезпечений ресурсом навіть в умовах посівної. Система постачання залишається стійкою навіть в умовах війни. І пальне для українців коштує менше, ніж у більшості країн Євросоюзу», - йдеться у повідомленні Нафтогазової асоціації.

В Асоціації пояснюють, що ключова причина подорожчання пального – ситуація на європейському ринку, від якого Україна сьогодні напряму залежить. Адже після повної втрати нафтопереробної інфраструктури внаслідок повномасштабної війни Україна перейшла на імпорт готового пального. Тому визначальними для України є ціни на нафтопродукти в Європі, а не на нафту. 

Серед причин зростання цін на пальне Асоціація називає такі:

  • геополітична напруга навколо Ормузької протоки, яка є одним із ключових маршрутів світових постачань нафти; 

  • підвищений попит у ЄС через те, що країни активно формують запаси;

  • сезон польових робіт;

  • зростання вартості логістики;

  • коливання валютного курсу і податкове навантаження, яке становить близько 38–42% ціни літра. 

Водночас у абсолютних значеннях пальне в Україні залишається дешевшим, ніж у більшості країн ЄС, наголошують в Нафтогазовій асоціації.

Для порівняння: у Німеччині та Франції бензин коштує в перерахунку на гривню 103 грн за літр та дизель - 113 грн за літр, у Польщі  бензин 86 грн за літр, а дизель 96 грн за літр відповідно. 

В Україні бензин - приблизно 71,7 грн літр, а з урахуванням державного кешбеку – приблизно 64,6 грн л. Дизель – 84,6 грн за літр, а з національним кешбеком 72 грн за літр, підкреслюють в Нафтогазовій асоціації України.

«Для підтримки споживачів держава запровадила механізми кешбеку, які частково компенсують витрати на пальне та знижують фінансове навантаження на населення і бізнес. Державний кешбек повертає від 5% до 15% вартості пального залежно від його виду. За рахунок цього українці платять на 25–40% менше, ніж у сусідніх країнах ЄС», - пояснюють в НАУ.  

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський ініціював програму «Національний кешбек на пальне», яка діє з 20 березня. «Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне", - повідомив Президент. 

За цією програмою українцям повертають частину коштів за заправку авто: за дизель - 15%, бензин - 10%, газ - 5%.

