Реклама

Об этом заявили в Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ).

«Рынок горючего в Украине остается конкурентным: работают десятки операторов, цены формируются рыночно, а государство постоянно мониторит ситуацию. Важную роль в стабильности поставок играют также государственные компании, в частности «Укрнафта». Главное: дефицита горючего нет. Украинские компании совместно с правительством работают в ежедневном режиме, чтобы сохранить стабильность поставок и не допустить перебоев. Сейчас поставки стабильны, АЗС работают в штатном режиме, рынок обеспечен ресурсом даже в условиях посевной. Система снабжения остается устойчивой даже в условиях войны. И горючее для украинцев стоит меньше, чем в большинстве стран Евросоюза», - говорится в сообщении Нефтегазовой ассоциации.

В Ассоциации объясняют, что ключевая причина подорожания горючего – ситуация на европейском рынке, от которого Украина сегодня напрямую зависит. Ведь после полной утраты нефтеперерабатывающей инфраструктуры вследствие полномасштабной войны Украина перешла на импорт готового горючего. Поэтому определяющими для Украины являются цены на нефтепродукты в Европе, а не на нефть.

Реклама

Среди причин роста цен на горючее Ассоциация называет следующие:

- геополитическое напряжение вокруг Ормузского пролива, который является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти;

- повышенный спрос в ЕС из-за того, что страны активно формируют запасы;

- сезон полевых работ;

Реклама

- рост стоимости логистики;

- колебания валютного курса и налоговая нагрузка, которая составляет около 38–42% цены литра.

В то же время в абсолютных значениях горючее в Украине остается более дешевым, чем в большинстве стран ЕС, отмечают в Нефтегазовой ассоциации.

Для сравнения: в Германии и Франции бензин стоит в пересчете на гривну 103 грн за литр и дизель - 113 грн за литр, в Польше бензин 86 грн за литр, а дизель 96 грн за литр соответственно.

Реклама

В Украине – бензин около 71,7 грн литр, а с учетом государственного кэшбека – примерно 64,6 грн л. А дизель – 84,6 грн за литр, а с национальным кэшбеком 72 грн за литр, подчеркивают в Нефтегазовой ассоциации Украины.

«Для поддержки потребителей государство ввело механизмы кэшбека, которые частично компенсируют расходы на горючее и снижают финансовую нагрузку на население и бизнес. Государственный кэшбек возвращает от 5% до 15% стоимости горючего в зависимости от его вида. За счет этого украинцы платят на 25–40% меньше, чем в соседних странах ЕС», – объясняют в НАУ.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский инициировал программу «Национальный кэшбек на горючее», которая действует с 20 марта. «Программа будет касаться потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа в Украине и работать через систему кэшбека, позволяя компенсировать часть расходов на горючее», - сообщил Президент.

По этой программе украинцам возвращают часть средств за заправку авто: за дизель – 15%, бензин – 10%, газ – 5%.