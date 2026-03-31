- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 182
- Время на прочтение
- 1 мин
Жемчужные с бриллиантами: чем особенны серьги принцессы Кейт, в которых она появилась на недавней церемонии
У принцессы Уэльской огромная ювелирная шкатулка украшений, но есть особенно дорогие.
На прошлой неделе принцесса Уэльская присутствовала на церемонии вступления в должность первой женщины-архиепископа Кентерберийского вместе с мужем принцем Уильямом. Дама Сара Маллалли стала первой женщиной-архиепископом Кентерберийским за 1400-летнюю историю Англиканской церкви.
Для этого выхода в свет принцесса выбрала серое кашемировое пальто Suzannah в сочетании с широкополой шляпой Juliette Botterill и дополнила этот элегантный образ жемчужными серьгами, которые имеют особо сентиментальное знамение для Кэтрин.
Их принцесса впервые надела на крещение своего второго сына — принца Луи в 2018 году. Эти серьги стоимостью 10 210 долларов были созданы ювелирным брендом Cassandra Goad и, согласно веб-сайту британского дизайнера, вдохновлены сицилийскими рынками, полными восхитительно спелых фруктов и овощей, которые щедро вываливаются из корзин. Каждая жемчужина украшена небольшим бриллиантом в центре, окруженным золотом.
Кэтрин также неоднократно выбирала эти эффектные серьги-гвоздики с момента их первого появления на публике. Она надевала их на Уимблдоне в июле 2023 года и на параде Trooping the Colour в июне 2024 года.