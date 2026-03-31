Перлинні з діамантами: чим особливі сережки принцеси Кейт, у яких вона з’явилася на нещодавній церемонії

Реклама

Минулого тижня принцеса Уельська була присутня на церемонії вступу на посаду першої жінки-архієпископа Кентерберійського разом із чоловіком принцом Вільямом. Дама Сара Маллаллі стала першою жінкою-архієпископом Кентерберійським за 1400-річну історію Англіканської церкви.

Для цього виходу у світ принцеса обрала сіре кашемірове пальто Suzannah у поєднанні з крислатим капелюхом Juliette Botterill і доповнила цей елегантний образ перлинними сережками, які мають особливо сентиментальне значення для Кетрін.

Їх принцеса вперше одягла на хрещення свого другого сина – принца Луї 2018 року. Ці сережки вартістю 10 210 доларів були створені ювелірним брендом Cassandra Goad і, згідно з веб-сайтом британського дизайнера, натхненні сицилійськими ринками, сповненими чудово стиглих фруктів і овочів, які щедро вивалюються з кошиків. Кожна перлина прикрашена невеликим діамантом у центрі, оточеному золотом.

Реклама

Принцеса Уельська Кейт на хрещенні принца Луї / © Reuters

Кетрін також неодноразово обирала ці ефектні сережки-цвяшки від моменту їхньої першої появи на публіці. Вона одягала їх на Вімблдоні у липні 2023 року та на параді Trooping the Colour у червні 2024 року.

Принцеса Уельська Кейт на Вімблдоні / © Associated Press