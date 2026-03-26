З ким не буває: принцеса Уельська мало не осоромилася дорогою на службу
Учора принцеса Уельська Кейт продемонструвала ще один вражаючий капелюх під час свого виходу у світ із принцом Вільямом.
Кетрін та Вільям були присутні на церемонії зведення дами Сари Маллаллі у сан 106-го архієпископа Кентерберійського. На службі принцеса Уельська з’явилася в новому елегантному пальті від Suzannah London в принт «принц Уельський» та капелюсі-канотьє від Juliette Botterill Millinery з широкими крисами.
Завдяки капелюху Кейт виявилася одночасно і в центрі уваги на публіці, і ледь не зазнала фіаско. Так сталося, що погода цього дня в Лондоні видалася вітряною і вітер постійно намагався зірвати капелюха з голови принцеси. Кейт утримувала його то однією, то іншою рукою, борючись зі стихією та перемогла. Капелюх так і не злетів з її голови.
Нагадаємо, раніше через широкі криси на капелюсі принцеса Уельська потрапила в іншу конфузну ситуацію на публіці, коли намагалася привітати поцілунком принцесу Анну під час їхньої зустрічі на службі до Дня Співдружності.