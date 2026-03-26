Сучасний Великдень — це вже не тільки класичні барвники та традиційні орнаменти, соцмережі диктують нові тренди, а саме ніжність, текстури, природність і трохи креативу.

Саме тому дедалі популярнішими стають альтернативні техніки декору, такі, які мають витончений вигляд, але залишаються максимально простими у виконанні. І один із таких способів — декор за допомогою серветок та фольги. Блогерка Вікторія Тєряєва показала простий спосіб декору, який не потребує спеціальних фарб, зате дає «вау» ефект.

Що знадобиться

Для створення стильних крашанок вам потрібно всього кілька речей:

серветка з малюнком

листи харчової фольги

білок яйця

Ніяких барвників або складних інструментів, усе максимально доступно.

Як зробити крашанки

Добре вимийте яйця, відваріть їх і дайте повністю охолонути. Це важливо, щоб декор добре тримався. Відокремте верхній тонкий шар серветки та виріжте бажані елементи, наприклад, квіти, орнаменти чи абстрактні деталі. Змастіть поверхню яйця білком і прикладіть вирізаний фрагмент серветки. Зверху також обережно покрийте його білком, він працює як натуральний клей. Повторіть той самий процес із фольгою, це додасть блиску та сучасного акценту. Залиште яйця на 10–15 хв до повного висихання.

Ця техніка — ідеальний приклад того, як прості речі можуть мати стильний та сучасний вигляд. Вона підходить і для сімейного декору, і для декорування подарунків.

Результат справді вражає, і з цим важко не погодитися. Такі крашанки хочеться не лише їсти, а й фотографувати, дарувати та зберігати як частину святкового настрою.